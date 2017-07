Reiseland Rumänien

Jeder Rumänienreisende aber macht seine eigenen Erfahrungen. Ob er in die Hauptstadt Bukarest fährt, dem "Paris des Ostens", in die unberührten Berge der Westkarpaten, in die sanfte Hügellandschaft Siebenbürgens, in die idyllischen Dörfer der Maramureş, zu den berühmten Klöstern der Bukowina, an die feinsandigen Strände des Schwarzen Meeres oder in das verwunschene Donaudelta.