"Hungaroring", "Moscow Raceway" und "Sochi Autodrom"

Motodrom Most, Tschechien Die Rennstrecke nahe der tschechischen Kleinstadt Most wurde 1983 eingeweiht. Auf der gut vier Kilometer langen Piste wurden sowohl nationale als auch internationale Rennen, vor allem für Motorräder, ausgetragen. 2008 wurde die in die Jahre gekommene Anlage aufwändig saniert. Im Motodrom Most werden heute Rennnen für Motorräder, Tourenwagen und Trucks veranstaltet. Bildrechte: dpa