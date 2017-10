Die Republik Moldau galt früher mit ihren fruchtbaren Hügelland als die Kornkammer der Sowjetunion. Doch mit der Unabhängigkeit 1991 folgte der Absturz für einer wohlhabendsten Unionsrepubliken. Heute ist die Republik Moldau eines der ärmsten Länder Europas. Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen liegt den offiziellen Statistiken zufolge bei lediglich 1.000 Euro. Weil in vielen Haushalten das Geld zum Überleben fehlt, ist inzwischen fast jeder vierte Moldauer ausgewandert, um in Russland oder in Westeuropa zu jobben und damit den Rest der Familie zuhause zu unterstützen.

Landwirtschaft - wichtiger Wirtschaftsfaktor

Wer jedoch in der Republik Moldau bleibt, versucht sich mit Landwirtschaft über Wasser zu halten, so wie im rund 2.000 Einwohner zählenden Dorf Varatic, wo der Großteil ausgewandert ist. Angesichts dieser Ausgangslage resignieren? Fünf Landwirte im Ort hatten eine bessere Idee: Vor drei Jahren schlossen sie sich zu einer Agrargemeinschaft zusammen, die auf 50 Hektar Land jährlich rund 1.000 Tonnen Äpfel und Pflaumen erntet. Nur konnte das Obst bislang nicht in den Wintermonaten verkauft werden, denn es gab ein Problem: In Varatic fehlte ein Kühlhaus.

"Lieber Kaiser im eigenen Dorf"