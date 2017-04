Yambol, Bulgarien Dinko Valev aus dem kleinen Städtchen Yambol an der bulgarisch-türkischen Grenze hat es als Menschenjäger zu beträchtlicher Popularität gebracht. Nacht für Nacht patroulliert er im Frühsommer 2016 mit seiner Bürgerwehr "zum Schutz des Glaubens und der Frauen" am Grenzstreifen und machte Jagd auf Migranten, die den Grenzstreifen illegal überschritten. Die selbsternannten "Patrioten" legten den Migranten Fesseln an und schleppten sie zum Polizeiposten der Stadt. "Ich habe mich mit den Burschen unterhalten", kommentierte Bulgariens Ministerpräsident Borissov die Umtriebe der Yamboler Bürgerwehr, "und habe ihnen gesagt, jede Hilfe für die Polizei und die staatlichen Behörden ist willkommen." Bildrechte: dpa