Rumänien: Streit um Europas größten Goldschatz

Hier soll der größte Gold- und Silberschatz in ganz Europa liegen: im rumänischen Rosia Montana. Ganze 300 Tonnen Gold und 1.500 Tonnen Silber vermuten Experten in den Bergen nahe des kleinen Dorfes. Das Dorf sollte eigentlich UNESCO-Welterbe werden, doch nun droht Ärger - mal wieder. Die neue Regierung hat sich umentschieden: "Wir haben unseren Standpunkt geändert. Das bringt uns vor den zuständigen internationalen Organisationen in eine peinliche Lage. Aber mal sehen, was daraus wird", sagte Rumäniens Ministerpräsident Mihai Tudose kürzlich im ZDF.