Rumänien steht erneut vor einer politischen Krise. Am Mittwochabend entzog die regierende sozialdemokratische Partei PSD dem Ministerpräsidenten Sorin Grindeanu das Vertrauen. Zugleich trat das gesamte Kabinett der Koalition aus PSD und dem libelaren Juniorpartner ALDE zurück. PSD-Chef Liviu Dragnea forderte Grindeanu auf, ebenfalls sein Amt zurückzugeben. Doch der 43-jährige Premier lehnte dies umgehend ab und warf Dragnea vor, die ganze Macht in Rumänien in seinen Händen konzentrieren zu wollen. Er sagte im rumänischen Fernsehen: