Und die Weischnoria-Fans laden auch Verstoßene ein, ein neues Zuhause in ihrem Land zu finden - etwa den staatenlosen Ex-Präsidenten Georgiens und Ex-Gouverneur der ukrainischen Region Odessa. Mikheil Saakaschwili machte erst am Wochenende mit seiner illegalen Einreise in die Ukraine Schlagzeilen. Das Land hatte ihm vorher die Staatsbürgerschaft aberkannt, ebenso wie zwei Jahre zuvor sein Geburtsland Georgien. Bildrechte: Twitter