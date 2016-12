Billigfusel kostet Tausende Russen das Leben

In Irkutsk, einer Stadt mit 600.000 Einwohnern, herrscht seit Tagen Ausnahmezustand. Mehr als 50 Menschen starben, Dutzende liegen in den Krankenhäusern der Stadt am Baikalsee. Der Grund ist nicht etwa eine Naturkatastrophe oder ein Anschlag, sondern die größte Massenvergiftung mit Methanol in der jüngsten russischen Geschichte - die Wirtschaftskrise scheint längst vergessene Trinkgewohnheiten zu Tage zu fördern. Denn die Vergiftung wurde nicht durch gefälschten Billigwodka verursacht, sondern durch einen Badezusatz, der eigentlich nie zum Trinken gedacht war. Er enthielt das giftige Methanol, statt des auf der Zutatenliste vermerkten Ethanols, das in herkömmlichen Spirituosen enthalten ist.

Mit dem Ende des planwirtschaftlichen Sozialismus gerieten solche Methoden in Vergessenheit, Alkohol war billig und überall erhältlich. Zwar musste niemand mehr auf abenteuerliche Mixturen zurückgreifen, das Problem des Alkoholismus verschlimmerte sich aber, bis Russland 2010 mit 18 Litern Alkoholkonsum pro Jahr und Bürger einen traurigen Höhepunkt erreicht hatte. In den vergangenen Jahren hat der Staat die Zügel in Sachen Alkohol angezogen. In den meisten Regionen wurden seitdem nächtliche Verkaufsverbote eingeführt. Auch wurden Einzelhändler verpflichtet, Wodka zu einem Mindestpreis von etwa drei Euro für eine 0,5 Liter Flasche zu verkaufen. Das Trinken in der Öffentlichkeit wird in den meisten Städten Russlands mit Geldstrafen geahndet.