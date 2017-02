Das russische Verteidigungsministerium lässt in seinem Erlebnispark "Patriot" südwestlich von Moskau eine Kopie des Berliner Reichstages bauen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte am gestrigen Mittwoch in einer Aktuellen Stunde vor dem russischen Parlament, man wolle keinen kompletten Nachbau. Dennoch soll der Bau immerhin so sein, "dass unsere Jungarmisten nicht einfach irgendetwas angreifen, sondern einen konkreten Ort".