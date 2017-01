Spektakuläre Kreuzfahrten

Mehr als 2.000 Passagiere finden auf dem riesigen Luxusliner "Princess Diamond", der unter anderem mit Theatern, Kinos, Spielbanken, Schwimmbädern und Tennisplätzen ausgestattet ist, Platz. Das einer englischen Reederei gehörende Schiff fährt in den Sommermonaten in den Gewässern rund um Alaska und läuft dabei auch stets den russischen Nordmeerhafen Wladiwostok an. Bildrechte: IMAGO