Oktoberrevolution: Russlands letzte Kommunisten

Die Sowjetunion gibt es seit mehr als einem Vierteljahrhundert nicht mehr, die KPdSU ist genauso lange verboten, nur das Sprachrohr der Bolschewiki wird unbeirrt weiter gedruckt. Jungkommunist Zhangli will das Blatt heute kostenlos unters Volk bringen. Eine Sonderausgabe ist es, pünktlich zur Oktoberrevolution, die hier in Sankt Petersburg vor 100 Jahren die Sowjetunion begründete.

Jungkommunist Ivan Zhangli ist 22 Jahre alt, mit 16 ist er in den Jugendverband der "Kommunistischen Partei der Russischen Föderation" (KPRF) eingetreten, der Nachfolgeorganisation der KPdSU. Seit zwei Jahren arbeitet er ehrenamtlich in deren zentralem Bezirkskomitee in Sankt Petersburg. Zhangli studiert Jura und arbeitet nebenbei als Praktikant in einer Anwalts-Kanzlei.