Schmalspurbahnen in Mitteldeutschland: Nostalgie unterwegs

Die Strecke beginnt in Freital-Hainsberg und führt durch den wildromantischen Rabenauer Grund, weiter entlang der Talsperre Malter bis zum Kurort Kippsdorf. Aktuell ist aber der Bahnhof in Dippoldiswalde Endstation für die Dampfbahn. Nach der Zerstörung der Strecke durch das Augusthochwasser im Jahr 2002 konnte die Strecke bis Dippoldiswalde im Jahr 2008 wieder in Betrieb genommen werden. Bildrechte: Kati Schmidt/ SDG