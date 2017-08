Schröder neuer Aufsichtsratschef bei Rosneft?

Der einstige Bundeskanzler Gerhard Schröder war bereits seit geraumer Zeit beim russischen Ölkonzern Rosneft als Aufsichtsratsmitglied im Gespräch. Wie am 29. August 2017 bekannt wird, soll Schröder sogar Chef des Aufsichtsrates werden. So jedenfalls meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax und beruft sich dabei auf eine Person, die mit einem Entwurf eines entsprechenden Regierungspapiers vertraut ist. Schröder sei ein weltweit angesehener Politiker, der sich stets für die Energiezusammenarbeit zwischen Europa und Russland eingesetzt habe. In dem Dokument werde auch seine frühere Erfahrung als Verwaltungsratsmitglied bei internationalen Energiefirmen gelobt.