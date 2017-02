Immer wieder haben Politiker schwere Verkehrsunfälle

Raum für Theorien – auch weil in den öffentlichen Medien Fehlinformationen verbreitet wurden. Das staatliche Fernsehen TVP zum Beispiel zeigte in den Nachrichten, dass ein Überholen in dem Ort erlaubt war. Twitternutzer aber entlarvten diese Nachricht als falsch und stellten die Darstellung des Fernsehen mit tatsächlichen Fotos vom Unfallort gegenüber: Dort besteht eindeutig ein Überholverbot, das Foto des Fernsehens war also manipuliert. Bildrechte: https://twitter.com/KomObrGosp/status/830552404944908288