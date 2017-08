Wirbel um den Auftritt von Scooter auf der Krim

Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrej Melnyk reagierte sehr scharf. Die Einreise von Scooter auf die 2014 von Russland annektierte Krim über Russland sei ein "Verbrechen mit schwerwiegenden rechtlichen Folgen", sagte kurz nach dem Auftritt der Band. Und er ging noch weiter. An die Geschäftsführung von RTL Deutschland stellte er die Frage, ob jemand wie H.P. Baxxter, der vorsätzlich gegen die Gesetze eines Landes verstoße, als Juror der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" in Frage komme.

Die deutsche Technoband war am 4. August als Headliner beim Musikfestival ZBFest in Balaklawa nahe der Marinestadt Sewastopol aufgetreten. Die Fans hätten die Band ausgelassen gefeiert, meldete die Agentur Ria Nowosti am Samstag. Frontmann H.P. Baxxter habe sich vom Publikum mit den Worten: "Spasibo, Crimea! See you next time" verabschiedet.