Das Gutachten verweist auf die immensen Schäden in Polen, die Krieg, Besatzung und Terror des Deutschen Reichs verursacht hätten. So seien zwischen 1939 und 1945 sechs Millionen polnische Bürger ums Leben gekommen und über zehn Millionen geschädigt worden. Der materielle Schaden durch die deutsche Besatzung sei nach dem Krieg auf 48,8 Milliarden US-Dollar geschätzt worden.

Eine aktuelle Forderungshöhe nennen die Verfasser jedoch nicht. Der polnische Innenministers Mariusz Błaszczak und Außenminister Witold Waszczykowski hatten in der vergangenen Woche die Summe von einer Billion Euro in den Raum gestellt. Waszczykowski hatte jedoch auch erklärt, dass die rechtliche Lage "uneindeutig" und "verwirrend" sei.

Nichtsdestotrotz hat Polens Premierministerin Beata Szydło am Sonnabend bereits bestätigt, Forderungen an Deutschland auch offiziell auf politischer Ebene vortragen zu wollen. Diese seien eine "Frage des Anstands und der Gerechtigkeit gegenüber Polen". Bis zu einem solchen Schritt seien aber noch interne Abstimmungen nötig.

Unterdessen haben sich auch Vertreter der Kirchen beider Länder in die Debatte eingemischt. Nachdem am Freitag polnische Kardinäle die Regierung zur Mäßigung aufgerufen hatten, bezogen am Montag auch Bischöfe aus Deutschland Stellung. So erklärte der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick: "Als katholische Kirche in Polen und Deutschland ist es seit Jahrzehnten unser Anliegen, Versöhnung und Frieden zwischen Polen und Deutschland zu fördern."



Diese Errungenschaften dürften nicht aufs Spiel gesetzt werden, sagte Schick und betonte den Wert eines friedlichen und solidarischen Zusammenlebens von Polen und Deutschland für die Stabilität Europas. Vor diesem Hintergrund brauche es "einen verantwortlichen Umgang mit diesen sensiblen Beziehungen." Schick ist Vorsitzender der seit 1995 bestehenden deutsch-polnischen Kontaktgruppe der Deutschen Bischofskonferenz.