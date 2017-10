Kerzen formen auf dem Heldenplatz in Budapest eine überdimensionale Flagge des Szeklerlandes während einer Demonstration für die Unahängigkeit der rumänischen Region. Vor allem nationalistische Ungarn unterstützen die Autonomieforderungen der Minderheit im Nachbarland.

Kerzen formen auf dem Heldenplatz in Budapest eine überdimensionale Flagge des Szeklerlandes während einer Demonstration für die Unahängigkeit der rumänischen Region. Vor allem nationalistische Ungarn unterstützen die Autonomieforderungen der Minderheit im Nachbarland. Bildrechte: dpa

Zwischen Donau und Ural leben seit jeher hunderte Ethnien in wechselnden Grenzen mit-, neben- und gegeneinander. Nach dem Zerfall Jugoslawiens und der Sowjetunion führte dies zur Unabhängigkeit dutzender heutiger Staaten. Andere Regionen träumen bis heute davon, oder zumindest von mehr Autonomie. Drei ausgewählte Beispiele:

Die Geschichte der Szekler reicht bis ins 13. Jahrhunderte zurück. Damals siedelte das ungarische Königreich sie im östlichen Siebenbürgen an, wo die Szekler die Reichsgrenzen schützen sollten. Dafür gab es weitreichende Autonomie und damit verbundene Privilegien. Nach der Teilung der Habsburgermonarchie 1867 fiel das Gebiet an Ungarn. Bis heute sprechen die rund 700.000 Szekler einen ungarischen Dialekt.

Politisch umstrittene Region in traumhafter Lage: Das Szeklerland liegt im Osten Siebenbürgens im Herzen Rumäniens. Bildrechte: dpa

Doch mit dem Vertrag von Trianon nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Region Rumänien zugeschlagen, zu dem sie mit einer kurzen Unterbrechung während des Zweiten Weltkriegs bis heute gehört. Anfang der 1990er-Jahre gab es ethnische Auseinandersetzungen zwischen Rumänen und Szeklern in der Region, die beinahe zu einem Krieg ausgewachsen wären.

Seitdem wächst bei den Szeklern der Wunsch nach einem erneuten Autonomie-Status und Minderheitenprivilegien innerhalb Rumäniens. Dies lehnt die Zentralregierung in Bukarest aber rundherum ab. Zu groß ist die Sorge, dass sich die Region in der Mitte des rumänischen Staatsgebiets abspalten könnte. Politiker im Szeklerland streiten diese Absichten aber ab.

2013 versuchte die rumänische Regierung das Szeklerland durch eine Neuordnung der Verwaltungsgrenzen zu zersplittern, was massiven Protest hervorrief. Bis zu 100.000 Szekler gingen damals auf die Straße, die Reform wurde gestoppt. Ein Jahr später unterstützten viele im Szeklerland lautstark das Unabhängigkeitsreferendum in Schottland. Derzeit hält man sich im Szeklerland mit solchen Aussagen aber zurück.

Bereits abtrünnig ist die Region Transnistrien, die bis 1990 zu Moldawien gehörte. Während des Zerfalls der Sowjetunion kamen dort ultranationalistische Kräfte an die Macht und begannen mit der Diskriminierung der russichsprachigen Minderheit im Land. Ein Großteil davon lebte in der Region Transnistrien, die sich von Norden nach Süden über 200 Kilometer an der moldawisch-ukrainischen Grenze erstreckt.