Innopolis - Russlands Silicon Valley

Mehrfach checkt der Taxifahrer auf der einstündigen Fahrt seine Routen-App, um auch ja die richtige Ausfahrt zu finden. Nach einer letzten Rechtskurve geht es aber schnurgerade auf einen siebenstöckigen Glaszylinder zu. Vor dem Bürokomplex empfängt einen ein standesgemäß Twitter-tauglicher Schriftzug in grünen Lettern: #INNOPOLIS.

Die Sonderwirtschaftszone in Innopolis Bildrechte: MDR/Alexander Hertel Erstmals publik gemacht wurde das Konzept für Russlands erste IT-Stadt 2009 vom damaligen Präsidenten Dimitrij Medwedew. 2012 durfte er – dann schon Premierminister - den ersten Spatenstich auf einem Feld 40 Kilometer westlich der Millionenstadt Kazan setzen. Auf den Tag genau drei Jahre später wurde Innopolis offiziell eingeweiht.

Wohnen und arbeiten auf höchstem Niveau

Appatementgebäude für die Bewohner von Innopolis Bildrechte: MDR/Alexander Hertel Der Glaszylinder – die Sonderwirtschaftszone von Innopolis - war das erste fertige Gebäude in Innopolis. Links dahinter planieren drei Bulldozer sorgfältig eine zwei Fußballfelder große Sandfläche. Bald sollen hier neue Appartementgebäude stehen. Direkt dahinter erheben sich die neun bereits fertigen. Wie die Brücke eines Frachters überblickt das fast einhundert Meter lange Sportzentrum die Baustelle. Daneben steht das eigentliche Herzstück der Stadt: die Innopolis University.

Perfekte Arbeitsbedingungen für die klügsten Köpfe des Landes: das war die Idee hinter dem Stadtkonzept des Star-Architekten Liu Thai Ker, der auch Singapurs markante Silhouette entworfen hat. 2.000 Menschen leben hier derzeit, 155.000 sollen es bis 2035 werden. Es ist keine ganz neue Idee in Russland. Schon in der Sowjetunion entstanden solche Wissenschaftsstädte, etwa das sibirische Akademgorod.

Pioniere und Plagiate

Sergej Karapetjan: Unisprecher und Beauftragter für externe Kooperationen in Innopolis Bildrechte: MDR/Alexander Hertel Sergej Karapetjan war einer der ersten 25 "Pioniere" in Innopolis, wie er die Bewohner bis heute nennt. Der Enthusiasmus des "Thirtysomethings" für das Projekt klingt auch nach Stunden nicht ab. Gute Voraussetzungen für seinen Job als Unisprecher und Beauftragter für externe Kooperationen. "Besonders unter uns 'Alteingesessenen' gibt es diese besondere Beziehung zu der Stadt. Wir verwenden alle unsere Energie, unsere Emotionen darauf, dieses Projekt erfolgreich zu machen", eröffnet er im Atrium der Universität.

Von außen wirkt das Gebäude wie ein überdimensionierter Kühlergrill, drinnen dominieren freihängende Glaskuben das mehrstöckige Atrium. "Das erinnert mich immer an die IT-Uni Kopenhagen", sagt Karapetjan grinsend und schiebt etwas peinlich berührt hinterher: "Sagen wir mal, die Architekten haben sich inspirieren lassen."

Spitzenstudium für die Digitalwirtschaft

554 Studierenden gibt es aktuell an der Hochschule. Mehr als 9.000 haben sich vergangenes Jahr für das anspruchsvolle Auswahlverfahren beworben. Innopolis ist die erste reine IT-Uni Russlands, erklärt Karapetjan: "Innerhalb dieses Themenfeldes bieten wir vier Masterstudiengänge an: Big Data, künstliche Intelligenz und Robotik, Softwaretechnik, sowie Cyber Security."

Beste Bedingungen für Studierende: Hörsaal in der Universität Innopolis Bildrechte: MDR/Alexander Hertel Unterrichtet wird auf Englisch. Finanziert wird die Universität von mehr einhundert beteiligten Unternehmen. Die bezahlen auch die Ausbildung der Studierenden. Diese verpflichten sich dafür, nach dem Studium eineinhalb Jahre für eines dieser Unternehmen zu arbeiten, referiert Karapetjan auf dem Weg in den zweiten Stock: "Die müssen sich dafür keine Sorgen über ihre spätere Arbeitsstelle machen, sondern nur eine Firma auswählen."

Siri mit Gesicht

Vorzeigeprojekt: Sprachassistent Gagarin Bildrechte: MDR/Alexander Hertel Hinter einer unscheinbaren beigen Tür wird gerade am Vorzeigeprojekt der Uni geschraubt. "Guten Tag, Gagarin", begrüßt Wadim Reutskij sein Gegenüber. "Guten Tag, Mensch", schallt eine Stimme aus dem Laptop des Programmierers. Von dem führt ein Kabel an Gagarins kahlen Hinterkopf, aus dem Dutzende bunter Kabel ragen. "Gagarin ist eigentliche eine Software", erklärt Programmierer Reutskij: "so ähnlich wie Siri". Der Sprachassistent von Apple hilft den Benutzern von Smartphones und Computern bei alltäglichen Aufgaben.

Programmierer Wadim Reutskij im "Gespräch" mit Gagarin Bildrechte: MDR/Alexander Hertel Gagarin ist lange nicht so komplex, steckt dafür aber in einem menschenähnlichen Roboter. "Jetzt die Emotionserkennung", freut sich Reutskij und positioniert sein Gesicht Gagarins Kopf. Als er lächelt, dauert es ein paar Sekunden, dann spannt Gagarin sein Gesicht an und lächelt zurück. "Du siehst glücklich aus", ertönt es aus dem Laptop. Glück, Ärger, Wut: Gagarin könne sieben Grundemotionen unterscheiden, erklärt Reutskij stolz. Wenn er einmal fertig ist, soll Gagarin so als Mensch gewordener Sprachassistent im Alltag eingesetzt werden. Etwa als Hotel-Concierge oder Kundenbetreuer in Einkaufszentren.

Digitaler und analoger Concierge-Service

Für die Kinderbetreuung ist gesorgt Bildrechte: MDR/Alexander Hertel Damit die Forscher ungestört an solchen Projekten feilen können, bietet die Stadt eine Art Rundum-Sorglos-Paket. Neben der für russische Verhältnisse luxuriösen Infrastruktur mit Sportzentrum, Krankenhaus und kostenlosen Shuttlebussen nach Kazan, gibt es eine internationale Schule und zwei Kitas. Denn der durchschnittliche Neubewohner von Innopolis gehört zur Bildungselite, ist 29 Jahre alt und bringt ein Kind mit.

Menschen und Apps für die Eingewöhnung

Alles aus einer Hand: Concierge-Service der Stadtverwaltung Bildrechte: MDR/Alexander Hertel Damit die Eingewöhnung reibungslos funktioniert, gibt es einen eigenen, menschlichen Concierge-Service der Stadtverwaltung. Dort kümmert sich Mitarbeiterin Albina Girfanowa um alle Probleme der Neuankömmlinge. "Bevor jemand herzieht, dauert es zehn Tage, bis all der Papierkram erledigt ist. Von der Arbeitserlaubnis über die Wohnung bis hin zur Anmeldung der Kinder in der Kita oder der Schule. Und bei alledem sind wir behilflich", erzählt die zierliche 32-Jährige.

Auch danach kümmert sich die Stadtverwaltung um die Anliegen der Community. Online – über die Messenger-App Telegram, erklärt Girfanowa: "Wir haben Gruppen für alle möglichen Themenbereiche: Wohnungen, Kinderbetreuung, Sport, Medizin. Unser Krankenhaus hat zum Beispiel eine eigene Gruppe, in der man Termine ausmachen oder einfach Fragen stellen kann."

Steuervorteile und Kooperationen

Startup-Gründer Sakhanow (vorne rechts) und sein Team in ihrem Büro im Gebäude der Sonderwirtschaftszone von Innopolis. Bildrechte: MDR/Alexander Hertel Wer weniger Stress hat, kann effektiver und kreativer arbeiten, so die Idee. Und das soll sich auch wirtschaftlich auszahlen. Gleich neben der Uni - im Glaszylinder - befindet sich die Sonderwirtschaftszone der Stadt. In einem der lichtdurchfluteten Büros entwickeln der 26-jährige Igor Sakhankow und seine zwölf Programmierer smarte Kameras, die den Verkehr erfassen und steuern können.

Der Standortvorteil ist immens. Die ersten Jahre zahlt das kleine Startup keine Steuern. Hinzu kommt der Know How-Austausch mit der Uni. "Einer der Professoren berät uns und einige seiner Studenten absolvieren auch Praktika hier. Unsere Mitarbeiter geben wiederum Seminare an der Universität. Die Verbindung ist also sehr eng," sagt Sakhanow.

Local statt Global Player

Doch das Uni-Startup ist eher die Ausnahme. Die meisten ansässigen Unternehmen sind russische Großkonzerne, die ihre Entwicklungs- und Forschungsabteilungen in das kleine Steuerparadies verlegt haben. Internationale Konzerne sucht man trotz des hohen Anspruchs vergebens. Deshalb greife das Konzept global auch zu kurz, kritisieren Experten wie Dimitrij Kononokin von der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer in Moskau. Die von oben verordnete Innovationsstadt würde das Potential kleiner kreativer Startups gar nicht abrufen. "In zehn Jahre schauen wir mal, was daraus wird", sagt er nüchtern.

Neue Stadt, alte Probleme

Für die aktive Freizeitgestaltung: Ein Schwimmbad für die Bewohner von Innopolis Bildrechte: MDR/Alexander Hertel Außerdem kämpft Innopolis mit sehr traditionellen russischen Problemen. Die Straßen sind nach zwei harten Wintern an vielen Stellen bereits aufgebrochen. Das fahrradfreundliche Konzept des Architekten Liu wurde in der Bauphase gestrichen. "Russen brauchen Autos", hieß es lapidar und so gibt es statt Radwegen breite Alleen, Fußgänger-Unterführungen und einen durchbetonierten Parkplatz vor dem Sportkomplex.

An vielen Ecken zeigen Löcher in Fundamenten auch, dass einiges an staatlichen Mitteln eher in die Taschen von regionalen Beamten, als in die Bausubstanz geflossen ist. Und als Medwedew 2015 zur pünktlichen Eröffnungszeremonie kam, gab es nicht mal Kühlschränke in den Wohnheimen, erzählt ein Dozent. Dann hätte man schnell einen in einem nahen Shopping-Zentrum gekauft und mit Obst und Softdrinks aus der Kantine gefüllt. Der Premier nahm es offenbar mit Humor. "Kein Bier? Sind sie sicher, dass hier Studenten wohnen", soll er süffisant gefragt haben.

Zeit als Standortfaktor