Russland: Sklavenarbeit für die nächste Fußball-WM?

Nordkorea soll mindestens 100.000 Arbeitskräfte ins Ausland entsandt haben, zitiert "Josimar" einen südkoreanischen Experten. Vor allem nach China, in den Nahen Osten - und rund 30.000 nach Russland. Aus nordkoreanischer Sicht seien die Arbeitsverhältnisse im Ausland besser als in Nordkorea, so der Experte. Bildrechte: IMAGO