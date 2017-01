Smog in Budapest

Es war am Montag, dem 23. Januar 2017, als der Budapester Oberbürgermeister Istvan Tarlos sich zu einer ebenso mutigen wie drastischen Maßnahme veranlasst sah. Nachdem die Schadstoffe in der Luft die zulässigen behördlichen Grenzwerte überschritten hatten, verhängte er über die ungarische Metropole kurzerhand Smogalarm. Damit verbunden war ein generelles Fahrverbot für Autos mit niedriger Umwelteinstufung in der Zeit von 6 Uhr bis 23 Uhr. Schätzungen zufolge betraf dieses Fahrverbot etwa 30 Prozent der in Budapest zugelassenen Fahrzeuge.