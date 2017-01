Die dreijährige Lena muss auf Toilette, also geht Jusytna Nielepkowicz mit ihrer Tochter raus in das kalte Treppenhaus. Sie trägt die Kleine vorbei an den vulgären Schmierereien auf den schmutzigen Wänden. Die Luft im Wohnblock im polnischen Walbrzych riecht feucht und muffig. "Im Winter gefriert manchmal das Wasser in der Toilette", sagt sie. Heute funktioniert die Spülung, aber es ist kalt, um die fünf Grad.



Lena findet es anscheinend nicht so schlimm, sie lächelt, als ihre Mutter sie zurück trägt. Denn sie kennt es nicht anders. Seit sie geboren wurde, gibt es in ihrer Wohnung kein Bad, keine Toilette. Doch in der jüngsten Zeit hat sich schon einiges verbessert. Denn ihre Mutter hat sie und ihre Geschwister komplett neu eingekleidet, eine neue Winterjacke und Stiefel gab es es November für alle drei. Und sie hat ihre Dreizimmer-Wohnung renovieren lassen. Das Wohn- und Schlafzimmer ist jetzt im knalligen Orange, das Kinderzimmer in einem kräftigen lila.