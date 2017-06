Streik im VW-Werk Bratislava

Die Löhne im Bratislaver VW-Werk zählen zu den höchsten in der ganzen Slowakei. Im Schnitt bekommen die Mitarbeiter hier, die oberste Chefetage nicht berücksichtigt, 1.804 Euro im Monat. Das ist in etwa doppelt so viel wie der Durchschnittsverdienst in Slowakei. Nicht einmal Bankangestellte und die traditionell gut bezahlten Mitarbeiter des Energiesektors werden so gut entlohnt. Dennoch sind die Volkswagenmitarbeiter unzufrieden und fühlen sich ausgebeutet.

Der erste Streik in der Geschichte des Werkes

Seit Dienstag wird deshalb im Volkswagenwerk in Bratislava gestreikt – zum ersten Mal in der Geschichte des Werkes, das 1991 gegründet wurde. Einige tausend Mitarbeiter versammelten sich vor dem Werksgelände mit Trillerpfeifen und Transparenten, auf denen unter anderem stand: "Von uns das Maximum, von euch das Minimum." Die Arbeitnehmer verlangen 16 Prozent Lohnerhöhung innerhalb von zwei Jahren – Volkswagen bietet 8,9 Prozent an. Für die Gewerkschaften ist dieses Angebot absolut unzureichend.

Seit Jahren keine nennenswerten Lohnerhöhungen

Blick in eine Fertigungshalle von VW. Die Automobilindustrie ist der Motor der slowakischen Wirtschaft Bildrechte: IMAGO "Im Vergleich zu den anderen Werken des Konzerns gehören unsere Löhne zu den niedrigsten", argumentiert Gewerkschaftschef Zaroslav Smolinsky. Seit Jahren gebe es keine nennenswerten Lohnerhöhungen, obwohl es der Firma gut gehe und sie durch die Neuerungsvorschläge der Mitarbeiter enorme Beträge spare, behauptet Smolinsky. Deshalb wolle man nun unbefristet streiken, mindestens bis zum Ende der Woche. Die Werksleitung bezeichnete die Forderungen der Gewerkschaft als unverantwortlich – sie würden die Zukunft des Werkes und die dortigen Arbeitsplätze gefährden.

Gute Erfolgsaussichten für die Arbeitnehmer

Ein klassischer Verhandlungs-Poker, könnte man meinen. Doch diesmal scheinen die Arbeitnehmer ganz klar das bessere Blatt zu haben. Denn in der Slowakei herrscht ein akuter Arbeitskräftemangel in der Automobilbranche, und in dem kleinen Land kämpfen vier verschiedene Konzerne um jede Hand. Volkswagen will zudem in der Slowakei sogar weiter wachsen und investiert gerade viel Geld, um die Produktion in Bratislava zu erweitern. Da kommt es äußerst ungelegen, dass ein Mitbewerber namens Jaguar in der nahegelegenen Stadt Nitra gerade erst ein neues Werk gebaut hat, das demnächst mit der Produktion beginnen soll. Entsprechend erweitern auch viele Zulieferer die Produktion.

Akuter Arbeitskräftemangel

Für die Volkswagen-Belegschaft bedeutet das eine denkbar günstige Verhandlungsposition. Für ihren Arbeitgeber dagegen riesige Probleme. Versuche, Mitarbeiter in den grenznahen Gebieten der Tschechischen Republik zu rekrutieren, blieben weitgehend erfolglos. Denn auch beim Nachbarn sind Arbeitskräfte Mangelware – die Arbeitslosenquote erreichte dort im Mai 2017 das historische Tief von 4,1 Prozent, was volkswirtschaftlich gesehen einer Vollbeschäftigung gleich kommt. Etwas Linderung brachten immerhin 550 Mitarbeiter, die 2016 beim ungarischen Volkswagen Ableger rekrutiert wurden.

Dennoch sieht es so aus, dass die Beschäftigten in diesem Fall am längeren Hebel sitzen. Und so wundert es auch nicht, dass die Löhne bei Volkswagen in Bratislava inzwischen diejenigen beim portugiesischen Ableger des Konzerns nach Medienberichten überholt und das Niveau des spanischen VW-Ablegers erreicht haben. Angst, dass Volkswagen das Werk in ein anderes Land verlegen könnte, haben die Gewerkschafter in Bratislava übrigens nicht. Die Automobilwerke der Slowakei würden zu den jüngsten und modernsten in Europa zählen, sagte Gewerkschaftschef Smolinsky.

Automobilindustrie: Motor der slowakischen Wirtschaft

Die Automobilindustrie ist der Motor der slowakischen Wirtschaft. Drei Konzerne produzieren bereits im Land: Volkswagen, PSA, Kia Motors. Und Jaguar will demnächst beginnen. In Bratislava werden Modelle wie Skoda Citigo, Seat Mii und Volkswagen up! produziert. Mit 12.301 Mitarbeitern ist das Volkswagenwerk der größte private Arbeitgeber des Landes. 2016 liefen dort 388.687 Autos vom Band.