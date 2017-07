Polski Fiat: US-Schauspieler Tom Hanks bekommt Kultauto geschenkt

Der Fiat 126 war eine Lizenzproduktion mit Fiat in Turin. 1973 lief der erste Fiat 126 in Bielsko-Biela vom Band. Lizenzgebühren musste Polen nicht zahlen, stattdessen wurde vereinbart, dass Polen zahlreiche Fahrzeugteile nach Turin exportieren würde. Rund 70.000 Zloty kostete der Kleinstwagen in Polen, was in etwa 20 Durchschnittslöhnen entsprach. "Maluch", der Kleine, wurde er in Polen genannt, in der DDR "polnischer Flüchtlingskoffer". 1993 übernahm Fiat das Werk in Bielsko-Biela und modernisierte "den Kleinen". 2000 wurde die Produktion jedoch eingestellt. Die letzten 100 Modelle waren gelb lackiert und trugen den Namen "Happy End". Insgesamt waren knapp 3,5 Millionen Fiat 126 produziert und unter anderem nach Kuba, Frankreich, Deutschland und gar nach Australien exportiert worden. Bildrechte: FSO