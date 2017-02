Interview "Toni Erdmann nicht politisch genug"

Ja und Nein. Das Drehbuch hätte sicher zu vielen Metropolen gepasst. Doch als sich Regisseurin Maren Ade entschieden hatte, den Film in Rumänien zu drehen, ist Bukarest Teil der Geschichte geworden. Wie ein Schauspieler einem Film seine eigene Note gibt, geschieht das auch mit einem Ort. Er gibt dem Film eine bestimmte Richtung, eine Farbe, einen bestimmten Zustand. Toni Erdmann wäre anders geworden, wäre er nicht in Rumänien entstanden.

Vater und Tochter in Handschellen, der Schlüssel dazu ist weg. In Bukarest lässt sich das Problem lösen. Bildrechte: dpa

Aber natürlich! Das macht den Film auch außergewöhnlich. Es gibt mehrere Erzählstränge. Es geht um eine Vater-Tochter-Beziehung, um Gefühle. Es geht aber auch um die Frage nach der Karriere, und wie viel wir dafür opfern sollten. Es geht auch um die Frage nach dem sozialen Gleichgewicht in einer Gesellschaft, und wann es droht, zerstört zu werden. Der Film spricht viele wichtige soziopolitische Aspekte an.

Fast gar nicht. Regisseurin Maren Ade ist über drei Jahre lang immer wieder nach Bukarest gefahren, um sich Orte anzusehen, an denen der Film spielen könnte. Sie kennt die Stadt besser als manch Einheimischer. Wir haben zusammen Schauplätze gesucht, an denen die Essenz von vier, fünf anderen Orten steckte, und die wir nicht oder nur geringfügig verändern mussten. Hinzu kommt, dass Maren Ade den frischen Blick auf die Dinge hat, die für uns Bukarester eine Banalität sind.

Die Szene, in der sich Toni Erdmann im Kukeri-Kostüm und seine Tochter in den Armen liegen. Sie ist ist in einem Park gedreht, wie banal könnte man meinen. Doch dieser Park ist der Bauchnabel von Bukarest. Drumherum herrscht ein infernaler Verkehr und Höllenlärm. Man fragt sich immer, wie die Natur dort überleben kann. Gegenüber steht ein riesiges Kaufhaus, das es schon in der Ceausescu-Zeit gab. Heute ist dessen kommunistischer Stil mit kitschiger Werbung überdeckt. Dass die beiden Protagonisten inmitten der Natur und im trügerischen Glanz einer Konsumgesellschaft stehen, erzählt mehr als tausend Worte.