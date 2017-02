Für die Regierung ist der Trianon-Vertrag ein symbolisches Thema. Ihrer Auffassung nach hat dieser Vertrag die Nation getrennt, weil so viele Ungarn in Folge außerhalb Ungarns leben. Ziel der Regierung ist es, die Nation wieder zu vereinen – ohne natürlich die Gebiete anzutasten. Seit 2010 gab es sehr viele symbolische Gesten. Zum Beispiel wurde die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt für Ungarn, die außerhalb Ungarns leben. Schulausflüge in Gebiete, in denen auch heute noch ethnische Ungarn leben, werden vom Staat unterstützt. Autoren aus der Zwischenkriegszeit wurden ins Curriculum aufgenommen, die positiv über diese Zeit geschrieben haben. Wir haben jetzt einen Tag der nationalen Einheit. Das ist ein Gedenktag an den Trianon-Vertrag. Das sind alles symbolische Versuche der Regierung, um die Nation wieder zu vereinen.