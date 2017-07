Seit Tagen ist der Besuch Trumps in Warschau das Thema in den polnischen Medien. So hat die Tageszeitung "Rzeczpospolita" ihm gleich mehrere Sonderseiten gewidmet. Denn Gesprächsbedarf gibt es genug: in Sicherheits- und Energiefragen, sowie der Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik. In allen Bereichen erhofft man sich an der Weichsel Unterstützung aus Washington. Was Trump den Polen aber wirklich anbieten wird, weiß niemand so genau.