Schatzsuche vor Polens Küste

Von 1948 - 1951 untersuchten Taucher der Sowjetarmee das Wrack, angeblich arbeiteten sie sich mit Sprengungen in das Innere vor. 1973 durften polnische Hobbytaucher erstmals zu den Resten der Gustloff am Grund der Ostsee tauchen. Dieses Foto machten sie unten am Meeresgrund. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK