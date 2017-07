"Veterano-Pizza" wird ausschließlich von Soldaten und freiwilligen Kämpfern betrieben. Es ist zugleich ein Hilfsprojekt für die Ex-Soldaten, die keinen Weg in den Alltag finden. Wenn es nach dem Willen von Passetschnik geht, soll in jeder ukrainischen Stadt so ein Restaurant eröffnet werden. Bildrechte: MDR/Roman Schell