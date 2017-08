Der US-Verteidigungsminister Mattis (links) und der ukrainische Präsident Petro (rechts)Poroschenko während ihrer Pressekonferenz am 24.08.2017 in Kiew.

Der US-Verteidigungsminister Mattis (links) und der ukrainische Präsident Petro (rechts)Poroschenko während ihrer Pressekonferenz am 24.08.2017 in Kiew.

Der US-Verteidigungsminister Mattis (links) und der ukrainische Präsident Petro (rechts)Poroschenko während ihrer Pressekonferenz am 24.08.2017 in Kiew. Bildrechte: dpa

Ukraine: Waffenruhe in Kraft getreten

Hauptinhalt

In der Ostukraine ist in der Nacht eine erneute Waffenruhe in Kraft getreten. Zuvor hatte der US-Außenminister Mattis erklärt, sein Land prüfe Waffenlieferungen an die Ukraine.