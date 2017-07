Manch einer behauptet, dass Sportler in keiner anderen Disziplin unter solch einer Belastung stehen würden wie beim Wasserball oder Waterpolo. Sie müssen nämlich über die Fähigkeiten eines Profischwimmers verfügen, stark wie Rugby-oder Hockeyspieler sein und so gut werfen können wie Handballspieler.

Britische Wurzeln

Das Spiel selbst entstand in Großbritannien, wo in den 1870er-Jahren seine Grundregeln festgelegt wurden. So gewannen die Briten auch reihenweise die ersten internationalen Wettbewerbe. Wasserball war anfangs so beliebt, dass es neben Fußball als erste Mannschaftssportart bei den Olympischen Spielen im Jahr 1900 eingeführt wurde. Natürlich als Männersport, Wasserball-Frauen mussten noch knapp 100 Jahre auf ihre Olympia-Teilnahme warten.

Weltmacht im Wasserball

Nach Ungarn kam das Spiel noch im 19. Jahrhundert. Das erste offizielle Match fand 1899 in einem Kanal des Balaton statt. In den 1920er- und 1930er-Jahren wurde das Land dann zu einer Weltmacht im Wasserball. Zwischen 1928 und 1939 wurde die Nationalmannschaft in über 110 Spielen nicht besiegt. 1932 gewann sie in Los Angeles das erste Mal olympisches Gold. Und das mit einem Spieler ohne linkes Bein, der nach heutigen Maßstäben an den Paralympics teilnehmen müsste.

Täglich neue Stories

Die Wasserball-WM zieht tausende Menschen in die Schwimmstadien wie den Alfréd-Hajós-Komplex, benannt nach dem ersten Schwimm-Olympiasieger der Neuzeit. Bildrechte: dpa Dass Wasserball endgültig berühmt und anerkannt in Ungarn wurde, lag nicht nur an den sportlichen Erfolgen, sondern auch an dem Trainer der Mannschaft. Béla Komjádi war hauptberuflich Sportjournalist und lieferte jeden Tag neue Stories aus der Schwimmhalle.



Bis heute gehört die Nationalmannschaft zur Weltspitze. Sie ist Rekordsieger bei den Olympischen Spielen, die sie neunmal gewann. Noch viel älter als der Wasserball-Enthusiasmus der Ungarn ist ihr grundsätzlicher Faible für Wasser.

Ungarns uralte Wasserliebe

Ungarn hat die fünftreichsten Thermalwasserreserven in der Welt. Allein Budapest hat mehr als 100 Thermalquellen und beinahe 50 Bäder erwarten die Einheimischen und Gäste. Schon die Römer haben Bäder in Ungarn gebaut. Auch im Mittelalter und unter der 150-jährigen türkischen Herrschaft war die Badekultur stark.

Das neue Bürgertum brachte die Badekultur im späteren 19. Jahrhundert zu seiner Blüte. Damals kamen auch die Strände in Mode, der Balaton wurde das Urlaubsziel vieler Touristen. Hinzu kamen politische Initiativen. Anfang des 20. Jahrhunderts führte die Stadtverwaltung von Budapest den Schwimmunterricht in den Schulen ein. In der Hauptstadt und anderen ungarischen Städten wurden viele Freibäder gebaut, später auch Schwimhallen. Nach Fußball und Eislaufen wurde Schwimmen so zur drittbeliebtesten Sportart.

Kommunistische Sportförderung