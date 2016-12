Gdańsk (Danzig), Polen Weihnachtsmärkte hat es in Polen nie gegeben, auch in der Ära des Sozialismus nicht. Schon das Wort "Markt" war damals verpönt, weil es irgendwie an Marktwirtschaft erinnerte. In den Innenstädten standen in der Adventszeit ein paar Bretterbuden, in denen Figuren von "Väterchen Frost" oder Lebkuchen verkauft wurden. Das war alles. Der erste polnische Weihnachtsmarkt wurde am 5. Dezember 1989 in der Ostseestadt Danzig eröffnet. Auf dem Langen Markt, ganz in der Nähe des Hafens, waren am Abend dieses Tages die Lichter eines großen Weihnachtsbaumes entzündet worden. Hunderte Danziger verfolgten das Schauspiel und auf dem angrenzenden Kohlenmarkt verkauften einige Handwerker und Gewerbetreibende ihre Produkte. Es war ein erster kleiner Versuch, Weihnachtsmärkte in Polen zu etablieren. Bildrechte: dpa