Osteuropa: Alte und neue Weihnachtsbräuche

Georgien In Georgien ist in den letzten Jahren ein uralter Weihnachtsbrauch, der in der Ära des Sozialismus nicht gepflegt werden durfte und beinahe in Vergessenheit geraten war, wieder aufgenommen worden – der "Alilo". Am 7. Januar, dem Tag, an dem im orthodoxen Georgien das Weihnachtsfest gefeiert wird, ziehen Gläubige und Priester in Prozessionen durch die Straßen der Städte und Dörfer. Sie singen kirchliche Lieder, halten Ikonen, Kreuze und Fahnen in den Händen und teilen sich wechselseitig die "Frohe Botschaft" von der Geburt Jesu mit. Bildrechte: IMAGO