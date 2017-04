Weltkriegsmuseum Danzig

Die riesige Nachbildung vermittelt einen Eindruck davon, wie das Leben unmittelbar vor Kriegsbeginn aussah. An den Wänden hängen zeittypische Ladenschilder, in den Schaufenstern locken Delikatessen von einst, am Kiosk gibt es Zeitungen aus der Epoche, und in einem kleinen Kino laufen dieselben Kassenschlager wie im Sommer 1939 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK