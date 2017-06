Das Museum ist und bleibt eine staatliche Kulturinstitution, die ein Bewusstsein dafür schaffen wird, wie schrecklich der Zweite Weltkrieg gewesen ist. Wir möchten mit einem neuen Konzept der ganzen Welt zeigen, was der 1. September 1939 und die Ereignisse auf der Westerplatte bedeuteten – besonders für Polen. (Anmerkung der Redaktion: Der Beschuss des polnischen Munitionslagers auf der Westerplatte markiert den Beginn des 2.Weltkrieges.1.500 deutsche griffen 182 polnischen Soldaten an, die sieben Tage erbitterten Widerstand leisteten. Für die Polen ist die Westerplatte eines der wichtigsten Symbole im Widerstand gegen Nazideutschland.)

Der Bau des Museums des Zweiten Weltkrieges war unsere Hauptinvestion. Wir werden künftige Gelder vor allem in die Ausstellung auf der Westerplatte, eine Unterabteilung des Museums, stecken. Dort wird ebenfalls eine Dauerausstellung entstehen. Mein Plan ist es, dass die Besucher zukünftig mit einem Ticket beide Museumsteile besuchen können. Wir wollen sie über den Fluss Motława von der Westerplatte bis zur Wapienniczy-Brücke zum Museum mit einem Boot fahren lassen. So sieht mein optimaler Plan aus. Mein Traum.

Am wichtigsten ist, dass ich keine Angst davor habe, den Museumsrat aktiv mit einzubeziehen. Diese 15 Experten werden über die Ausstellung diskutieren und so auch zur öffentlichen Debatte der Ausstellungsinhalte anregen – national und international. Diese Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit hat bei meinem Vorgänger Pawel Machcewicz vollkommen gefehlt. Es wurde sich auf das eigene Umfeld konzentriert, die Meinung und Argumente anderer Historiker wurden nicht zugelassen. Ich habe meine Anmerkungen, warte gleichzeitig auf die des Museumsrates. Ich bin gegen die Haltung von Pawel Machcewicz, dass man nichts verändern und nichts kritisieren darf, dass alles ideal ist.

Sie sprechen es an: Um das Museum gab und gibt es heftige politische Diskussionen. Es wurde sogar spekuliert, ob die aktuelle PiS-Regierung das Museum nicht sogar wieder schließt. Aus deutscher Sicht scheint es, als ob der Konflikt um das Museum die allgemeine Situation in Polen widerspiegelt: Das Land ist gespalten. Wie lässt sich dieser Konflikt lösen?

Der Konflikt existiert, außer Frage. Ich wäre naiv, wenn ich ihn nicht bemerkt hätte. Es ist eine Auseinandersetzung, die von Leuten geführt wird, die nicht mit demokratischen Wahlen einverstanden sind. Wir befinden uns in einer Situation, in der die Mehrheit der Polen Menschen ins Parlament gewählt haben, die sie nun repräsentieren. Der Minister ernennt den Museumsdirektor. Das sind europäische und demokratische Standards. Wenn jemand damit nicht einverstanden ist, ist das ärgerlich. Das heißt doch, dass er die demokratische Ordnung nicht schätzt.

Es gibt viele Situationen, die zeigen, dass das Verständnis zwischen Deutschen und Polen oft fehlt. Ein Beispiel ist der Film "Unsere Mütter, unsere Väter". In Polen löste er großes Entsetzen aus, weil Deutsche aus polnischer Sicht zu gut dargestellt wurden und Polen zu schlecht - im Film nehmen sie aktiv an der Judenverfolgung teil. Wie schafft man Verständnis füreinander, wenn man sich auf seine eigene Sicht konzentriert?

Dieses Museum ist das teuerste in der Geschichte Polens. Es hat den Steuerzahler eine halbe Milliarde Zloty gekostet. Es wurde mit polnischen Geldern als ein Museum gebaut, das den internationalen Dialog fördern soll. Trotzdem sollten sich Deutsche nicht wundern, dass Polen in einem in Polen gebauten Museum ihre Geschichte zeigen wollen. Deutsche Museen zeigen ja auch ihre historische Perspektive in von den Bürgern finanzierten Einrichtungen. Die Narration unseres Museums ist keineswegs auf Konfrontation aus, sie zeigt schlicht den wissenschaftlich objektiven Blick. Und aus touristischer Sicht: Wenn man in ein anderes Land reist, dann will man ja die "lokalen Gewürze", Bräuche und eben auch die Geschichte kennenlernen.