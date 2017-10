Bunker in Albanien: Zukunft auf altem Stahlbeton

So positiv wie Keq Marku sehen nur wenige Albaner die allgegenwärtigen Stahlbeton-Pilze. Sie sind Relikte aus einer Zeit, die sie gerne vergessen würden. Von 1944 bis 1990 herrschte in Albanien eine Einparteiendiktatur. Die "Sozialistische Volksrepublik Albanien" war Gründungsmitglied des Warschauer Paktes. Doch der kommunistische Diktator Enver Hoxha überwarf sich Anfang der 1960er Jahre mit der Sowjetunion, 1978 auch mit der Verbündeten Volksrepublik China.

Im Alter fürchtete der paranoid werdende Hoxha zunehmend eine Invasion der ehemaligen Partner, des Nachbarlandes Jugoslawien oder der USA. Und so ließ der Diktator in den 1970er und 80er Jahren jene Bunker errichten, die bis heute die Landschaft Albaniens prägen. Nach Hoxhas Tod und dem Zusammenbruch des Regimes im Jahr 1990 stellte die neue Regierung es jedem Albaner frei, die Altlasten selbst zu zerstören.

Vielerorts blieben die Bunker aber einfach stehen, meist aus Geldmangel. Und so versuchten viele Albaner, die Altlasten einfach zu vergessen, erzählt Ergys Gezka: "Die haben auch ganz persönliche Erinnerungen an diese Zeit, die sie vergessen wollen." Gezka ist Direktor der NGO "Qendra Ura" in der albanischen Hauptstadt Tirana. Die versucht, die Albaner dazu zu bringen, sich mit den dunklen Kapiteln ihrer Geschichte auseinander zu setzen - mit einer Dauerausstellung in einem ehemaligen Bunker mitten in Tirana.