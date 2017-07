Reisen auf der Wolga

Kreuzfahrten mit Schiffen made in GDR

Die sowjetische Flotte der Binnenfahrgastschiffe wurde in der DDR gebaut. Zum Beispiel in den Werften in Wismar, Boizenburg und Roßlau. Allein dort wurden bis zum Fall der Mauer Schiffe der sogenannten Rodina-Klasse bzw. vom Typ 301/302 gefertigt. Und sie fahren bis heute. Die damals sowjetischen und heute russischen Schiffsbesatzungen nennen ihre Schiffe liebevoll die "Deutschen". Generalüberholt und auf den neuesten Stand gebracht, tun sie unverwüstlich ihren Dienst.

Eine Flussfahrt auf der Wolga – früher ein Privileg

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Trotz Deutsch-Sowjetischer Freundschaft in der DDR haben viele Ostdeutsche erst seit der Wende die Chance, auf der Wolga zu schippern. Wer die Sowjetunion offiziell bereisen wollte, musste sich entweder einer vom DSF oder von Intourist organisierten Gruppenreise anschließen oder eine offizielle Einladung vorweisen. Eine Fluss-Kreuzfahrt auf der Wolga, die meist von Kasan (die Hauptstadt von Tatarstan) ausging, in den Wolga-Don-Kanal mündete und in Rostow endete, blieb jedoch nur hohen Funktionären und besonders systemtreuen Bürgern vorbehalten. Mit viel Glück erhielt man eine solche Reise als Auszeichnung für gute Leistungen in der sozialistischen Produktion. Otto Normalverbraucher in der DDR war dieses Vergnügen nur selten vergönnt. Mit rund 2 000 Mark war eine solche Reise für damalige Verhältnisse auch nicht gerade billig.

Von Lenin-Denkmal zu Lenin-Denkmal

Ergatterte jemand eine solche Schiffsreise auf der Wolga, musste er sich an die Regeln halten. Dazu gehörte die Pflege der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft in Form entsprechender Veranstaltungen an Bord, programmierte Stadtführungen, darunter vorrangig die Besichtigungen kommunistischer Kultstätten und Denkmäler. Unter Eingeweihten kursierte damals der Spruch: "Was ist ein LEN?" Die Antwort: "Die Entfernung von einem Lenin-Denkmal zum nächsten!"

Die wichtigsten Stationen einer Wolga-Kreuzfahrt waren Uljanowsk (Lenins Geburtsort) und Wolgograd (früher Stalingrad). Andere Orte, wie zum Beispiel die geheimnisvolle Wolga-Insel Swijaschsk, waren bis zur Wende keinem Ausländer zugänglich. Viele Dörfer und Städte, darunter Bolgar (Heiligtum und Wallfahrtsort der Tataren), oder auch monumentale Kraftwerke und Industrieanlagen sahen die Urlauber nur als Kulisse am weit entfernten Ufer. Die meiste Zeit nämlich verbrachten sie an Deck.