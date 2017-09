Militärmanöver "Zapad": Was fürchten Russlands Nachbarn?

Vom 14. bis 20. September übt Russland gemeinsam mit Belarus die Verteidigung ihrer Westgrenze. Das Manöver Zapad (deutsch: "Westen") findet alle vier Jahre statt. Seit Wochen beschäftigt es Politiker und Militärexperten in Mittel- und Westeuropa. Denn aus Mittelosteuropa hagelt es Vorwürfe an Russland. Viele Fragen bleiben offen.

Das Manövergebiet erstreckt sich von der ukrainisch-russischen Grenze im Süden über 2.000 Kilometer bis zur Kola-Halbinsel am Nordpolarkreis. Schon wegen der Fläche gehen NATO und EU von einer wesentlich größeren Übung aus. Auch bei der vergangenen Zapad-Übung im Jahr 2013 habe Russland falsche Angaben gemacht, so der Vorwurf. Statt der angekündigten 10.000 hätten damals 70.000 Soldaten an der Übung teilgenommen, berichtete damals das militärisch gut informierte "Svenska Dagbladet".

Bei ihrem Treffen in Tallinn zeigten sich die EU-Verteidigungsminister besorgt über die anstehende Übung, so auch Ursula von der Leyen (rechts). NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (dahinter) war bei dem Treffen ebenso zu Gast. Bildrechte: dpa

Diesmal sollen es bis zu 100.000 werden, vermuten westliche Beobachter. Diese Zahl nannte auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in der vergangenen Woche beim Treffen der EU-Verteidigungsminister in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Moskau widersprach vehement: Die Zahl sei "aus der Luft gegriffen", erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Stichhaltige Belege für die Schätzung gibt es nicht.

Eigens dafür hat Russland den Fake-Staat "Weischnoria" erfunden, eine imaginäre Separatistenregion im Nordosten von Belarus, direkt an der Grenze zu Litauen und Lettland. Daher löst der zweite Teil der russichen Erklärung dort besondere Unruhe aus. Denn darin heißt es: "Diese Extremisten (in Weischnoria) werden von außen durch logistische Hilfe unterstützt und erhalten Militärgerät via Luft und Meer geliefert." Diese imaginären Unterstützer-Länder heißen Wesbaria und Lubenia. Auf russischen Manöverkarten liegen sie in den Grenzen Litauens und Lettlands.