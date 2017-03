Anti-Smog-Kampagne der polnischen Organisation "Die Stadt gehört uns" Bildrechte: Jan Mencwel/Twitter

Im Durchschnitt nimmt jeder Warschauer vier Zigaretten täglich zu sich - und das, ohne überhaupt an einem Glimmstängel zu ziehen. Schuld ist die Luftverschmutzung in den Städten, verursacht vor allem durch den Verkehr. Außerdem heizen viele Polen, gerade in unsanierten Gebäuden, mit minderwertiger Kohle. Im schlesischen Katowice kommt die Luftverschmutzung dem Rauchen von sieben Zigaretten gleich, in Krakau von zehn Zigaretten täglich.



Bis Mitte März können sich die Warschauer noch im Kinderzigarettenladen über die Luftverschmutzung und ihre Ursachen in Warschau und dem Rest des Landes informieren. Wenig Zeit für ein großes Thema. Die Stadtaktivisten hoffen, auch mit Politikern und Behörden ins Gespräch zu kommen und die "Luftverschmutzung" als Hauptwahlkampfthema in den Regionalwahlen 2018 zu etablieren.