Unsere Engstirnigkeit ist die eigentliche Gefahr

Das Schlimmste ist diese ideologische Sturheit, dass es unbedingt ein reines Litauisch sein muss. Aus der psychologischen Sicht ist das eine offensichtliche "aggressive defense". In der Linguistik führt das zum Purismus – wird aber oft zum puren Idiotismus. Ein Beispiel: Man darf das Wort Popcorn nicht benutzen, man hat stattdessen ein neues litauisches Wort eingeführt. Aber das ist doch etwas ganz anderes, denn das Wort Popcorn hat eine viel breitere Semantik – es schließt auch Popcorn-Kino und Popcorn-Magazin ein. Wenn wir nur pur nach der einer Bedeutung übersetzen, verliert das Wort seine Magie, seinen Magnetismus, es verblüht und stirbt. Die Hüter der Sprache sind Spielverderber, sie nehmen den Schriftstellern und den Journalisten ihre Spielinstrumente weg. Für den Belletristik-Autor ist die flimmernde Wort-Aura, die ihm mit verschiedenen Bedeutungen zu spielen erlaubt, sehr wichtig. Deshalb darf man nicht alles mit einem standardisierenden Lineal abmessen. Aber es gibt diese Instruktionen, man muss zum Beispiel ausländische Wörter kursiv schreiben, als würde man sagen 'das ist Slang, das war ich nicht'. Wenn es im XVI. Jahrhundert eine solche Sprachbehörde in Frankreich gegeben hätte, hätte es auch keinen François Rabelais gegeben. Oder auch keinen William Shakespeare in England, der Tausende von neuen Wörtern in die englische Sprache gebracht hat.