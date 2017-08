Zwischen Sarah und ihrem um einiges jüngeren Freund Felix läuft es gerade nicht so gut. Erst hat Sarah ihn versetzt und als es ihr einfällt und sie sich entschuldigen will, hat Felix freudestrahlend ein Baby auf dem Arm. Sie macht ihm ziemlich unmissverständlich klar, dass es mit ihr an seiner Seite keine Familienplanung mehr geben wird. Bildrechte: MDR/Sebastian Kiss