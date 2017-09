Dr. Martin Stein ist in der Bredouille. Otto ist gestürzt und liegt nun mit einer Blutung am Hirn und einer Ellenbogenluxation in der Sachsenklinik. Als Charlotte, die sich gerade auf einer Kreuzfahrt befindet, anruft, bringt Martin es nicht zustande, sie über den Zustand ihres Mannes zu informieren. Was soll er ihr auch sagen? Sie kann nicht schnell vom Kreuzfahrtschiff und würde vor Sorge durchdrehen. Schwester Ulrike (Anita Vulesica, li.) versucht, Martin das schlechte Gewissen zu nehmen. Bildrechte: MDR/Sebastian Kiss