Roland Heilmann (Thomas Rühmann) hat sich ein Herz gefasst und seine neue Nachbarin Kerstin Heller (Rike Schäffer) zum Abendessen eingeladen. Kerstin war mal Rolands Patientin und so ist das Eis schnell gebrochen. Kerstin macht schnell und unmissverständlich klar, dass sie sich mittlerweile von ihrem Mann getrennt und in ihrem Leben als Single zwar ganz gut eingerichtet hat - doch das müsse ja so nicht immer so bleiben. Roland ist von Kerstin total angetan und die beiden verbringen einen wunderbaren Abend miteinander. Bildrechte: MDR/Saxonia Media Filmproduktion