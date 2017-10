Während Laura Kleins (Runa Greiner, re.) Freundin Vanessa operiert wird, versucht Schwester Ulrike (Anita Vulesica, li.) herauszubekommen, was wirklich zwischen den beiden Freundinnen passiert ist. Sie hat von Anfang an das Gefühl, dass an der Geschichte der beiden etwas nicht stimmt und nun auch einen Beweis dafür. Laura versucht an ihrer Version festzuhalten, doch lange hält sie den detaillierten Nachfragen von Schwester Ulrike nicht stand und gibt die wahre Geschichte preis. Gerade noch rechtzeitig, denn Vanessas Nase gibt den Ärzten im OP Rätsel auf. Sie passt einfach nicht so zusammen wie auf dem Foto von Vanessa. Bildrechte: MDR/Saxonia Media Filmproduktion/Kiss