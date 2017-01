Luka hat ein Osteosarkom im Knie, einen primären, äußerst aggressiven Knochentumor. Wegen der Differenzen mit ihrer Mutter will sie die Behandlung allein durchstehen. Dr. Philipp Brentano versucht, Luka zu erklären, was auf sie zukommt und dass es gut wäre, jemanden an ihrer Seite zu haben. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Kiss