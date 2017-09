Drehstart | Zu sehen ab Januar 2018 in Das Erste "In aller Freundschaft" - Vorschau auf Staffel 21

Drehstart für die neue Staffel: Arzu und Philipp schlittern in eine Ehekrise, Lea Peters muss sich ihrer Vergangenheit stellen, Sarah steht zwischen zwei Männern, auf Kaminski wartet eine unangenehme Überraschung - das und viel mehr erwartet die Fans in der inzwischen 21. Staffel von "In aller Freundschaft"!