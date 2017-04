Arzu bekommt Wehen im Keller des Hauses von Frau Melzer, Dr. Lea Peters steht ihr bei. (Folge 756) Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Kiss

Bei ihrer Besichtigung in Folge 756 stolperte Arzu auf der Kellertreppe, bekam Wehen - und schließlich ist die kleine Pauline hier geboren worden! Man könnte also sagen, Pauline fühlt sich hier so richtig wohl. Auch die anderen Familienmitglieder wissen die neue Wohnsituation zu schätzen. Und wirklich: Alles sieht ganz neu aus, viel größer! Ein Blick hinter die Kulissen verrät aber: Die neue Wohnung von Arzu und Philipp befindet sich genau an derselben Stelle wie zuvor - nämlich im "In aller Freundschaft"-Studio! Wird das Haus von außen gezeigt, handelt es sich natürlich um ein echtes Wohnhaus mitten in Leipzig. Sobald allerdings die Szenen im Inneren des Hauses gezeigt werden, befinden sich die Brentanos im Studio.