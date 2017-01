Martin Stein will seinen Freund Roland unterstützen – und verzichtet dafür auf ein äußerst attraktives Angebot, das er von einer Hamburger Klinik erhält. Eine Entscheidung, die Martin möglicherweise schon bald bereuen wird? Privat hat er sich an das Leben des einsamen Wolfes gewöhnt. Doch dann lernt er das Model Sophia Müller kennen. Mit ihrer unverblümten charmanten Art schafft sie es, das fast schon verloren geglaubte Herz des Gefäßspezialisten wieder zu berühren.

Auch für Dr. Kathrin Globisch läuft es privat gut: Sie und Alexander Weber haben sich entschlossen, ihre Beziehung mit einer Heirat zu festigen. Nach überstandener Krankheit ist sie auf den Chefarztposten zurück gekehrt und unterstützt Roland erfolgreich in allen Klinikbelangen. Doch als erst Alexanders Sohn Moritz und schließlich auch dessen Mutter Dr. Maria Weber in Leipzig auftauchen, wird die Vergangenheit ihres Verlobten für Kathrin zur Zerreißprobe.

Dr. Kaminski muss sich in der Klinik einer ganz besonderen Herausforderung stellen: Hans-Peter Brenner steht vor dem Abschluss seiner Ausbildung als Arzt und muss sich für eine Fachrichtung entscheiden. Dass er ausgerechnet in die Urologie will, findet Kaminski nicht nur schmeichelhaft.