„Soll er springen, kein Verlust“, „Und hopp“, „Springen lassen einer weniger, der uns Geld kostet“, solche Kommentare hat es gegeben, nicht nur am vergangenen Freitag, sondern auch noch Tage danach. Es sind die Kommentare unter einem Video, dass der Bautzener NPD-Kreisvorsitzende Marco Wruck gepostet hat. Darauf ist zu sehen, wie ein Flüchtling auf dem Dach einer Bautzener Asylunterkunft steht und mit seinem Suizid droht.

Der Spitzname des jungen Mannes lautet "Abode". Der 21-jährige Libyer ist stadtbekannt. Seine Betreuerin hat vergebens versucht, ihn zum Aufgeben zu bewegen. Er ist völlig durcheinander gewesen, sagt Petra Hörens-Freiberg. Das SEK ist an jenem Freitag angerückt. Es stehen Gaffer um das Szenario herum, darunter Rechte entsprechend szenetypisch gekleidet. Die Polizei schreitet ein.

Abode ist zur Hassfigur geworden

Suizidversuch: Abode auf dem Dach der Asylunterkunft. Bildrechte: MDR/Lausitznews Abode ist zur Hassfigur geworden. Seine Suizidandrohung ist offensichtlich eine Verzweiflungstat. "Das ist die Reaktion die ich schon lange befürchtet hab. Entweder er hat mal ein Messer im Rücken oder er dreht durch. Er kann einem wirklich nur leidtun", sagt Hörens-Freiberg. Abode sei ein großer Junge und er habe sich sicher nicht immer sehr diplomatisch verhalten. "Aber wie kann man das, wenn man drei Jahre gehetzt wird?"



Die Polizei bestätigt, dass der öffentliche Druck auf den jungen Mann enorm war. Der Auslöser waren vor zwei Wochen wieder einmal Auseinandersetzungen auf dem Bautzner Kornmarkt. Es waren Auseinandersetzungen zwischen deutschen Jugendlichen und Flüchtlingen, heißt es im Polizeibericht.

Warum es dazu kam? Der stellvertretende Landrat Udo Witschas will den Schuldigen bereits kennen. Er kündigt in einer Pressemitteilung kurz nach den Vorfällen auf seiner privaten Facebookseite die Verlegung von Abode an. Der Libyer sei eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Auch im Rückblick hält er es für gerechtfertigt, den Flüchtling öffentlich angeprangert zu haben. Er habe offen und auf seiner privaten Seite kommuniziert, sagt er.

Der Vize-Landrat lässt dabei unerwähnt, dass Abode und viele andere Flüchtlinge in Bautzen von Anfang an Zielscheibe von Rechtsextremen waren. So wie etwa im vergangenen Sommer: 100 Rechte jagten 20 Asylbewerber. Auf dem Kornmarkt skandierten Hunderte Neonazis ihre Parolen. Die Rechtsextremisten reklamieren auf einschlägigen Seiten den Kornmarkt als Platz für sich.

Die Probleme haben schon im September angefangen

Ebenso wie andere Jugendliche hat sich Abode regelmäßig mit seinen Freunden auf den Kornmarkt getroffen. Er wollte sich nicht vertreiben lassen. "Ich weiß schon, wenn ich auf diesem Platz bin, dann kriege ich Ärger. Aber ich habe keine Angst vor niemanden", sagt er.

Auch die Polizei bestätigt auf exakt-Anfrage, dass auf dem Kornmarkt immer wieder Einheimische an den Krawallen beteiligt sind – sie sind sogar in der Überzahl. Allein am vergangenen Freitag waren unter den Tatverdächtigen neun Wiederholungstäter. Drei Flüchtlinge, sechs Deutsche und darunter ein polizeibekannter Rechter. Ebenso ist im jüngsten Verfassungsschutzbericht explizit davor gewarnt worden, dass Rechtsextreme das Thema "Kornmarkt" für ihre Zwecke nutzen.

Ein Treffen zwischen Vize-Landrat und NPD-Mann

In diesem Verfassungsschutzbericht taucht auch der Bautzener NPD-Kreisvorsitzende Marco Wruck auf. Der Rechtsextremist ist laut Geheimdienst bei den fremdenfeindlichen Protesten aktiv eingebunden. MDR-exakt hat den CDU-Mann Witschas auf die Hetzjagd auf der Facebookseite des NPD-Mannes angesprochen. Solche Aussagen heiße er nicht gut, sagt er. Ob er sich dazu mal geäußert habe? "Warum sollte ich mich dazu äußern", antwortet Witschas.

Was der Vize-Landrat dabei verschweigt: Noch am selben Tag wird er den Inhaber der Hetzseite, Marco Wruck, zu einem persönlichen Gespräch im Landratsamt empfangen. Der Rechtsextremist zeigt sich nach dem Treffen höchst zufrieden. "Wir waren uns in vielen Sachen sehr, sag ich mal, einig, und einig darin, dass Abode hier mittlerweile wirklich eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt", sagt Wruck. Der CDU-Mann habe dem NPD-Mann gezeigt, was der Landkreis bisher versucht habe, um Abode an einen anderen Ort zu verlegen, "um hier für Ruhe zu sorgen".

Inzwischen ist Abode an einen anderen Ort verlegt worden. Die Neonazis bleiben Bautzen erhalten.