UN-Behindertenrechtskonvention Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention - kurz BRK) dient der Umsetzung und dem Schutz von Menschenrechten. Die BRK besteht aus Präambel und 50 Artikeln. Sie gibt es seit 2006. In Deutschland ist sie am 26. März 2009 in Kraft getreten.



Lesen Sie hier Auszüge aus der UN-Konvention:



"Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern." (Auszug Artikel 4, BRK)



"Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben." (Auszug Artikel 5, BRK)



"Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können." (Auszug Artikel 7, BRK)



"Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu ermöglichen…" (Auszug Artikel 19, BRK)



Die UN-Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten auch dazu, dass Menschen mit Behinderungen ein gleichberechtigter Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht möglich ist. Dabei soll mit angemessenen Vorkehrungen auf ihre individuellen besonderen Bedürfnisse eingegangen werden.

Entsprechend der Konvention sollte das gemeinsame Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung der Regelfall sein. (Artikel 24, BRK)



"Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, inklusiven und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird…" (Auszug Artikel 27, BRK)