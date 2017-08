Nach den jüngsten Auseinandersetzungen zwischen rechten Jugendlichen und Asylbewerbern am vergangenen Donnerstag zeigt die Polizei auf dem Bautzener Kornmarkt wieder verstärkt Präsenz. Die Kritik am Verhalten einzelner Beamter während des Einsatzes wächst.

Nach Recherchen des MDR-Magazins "exakt" und der " Sächsischen Zeitung " kam es während des Einsatzes in einem Streifenwagen zu Beleidigungen und Drohungen. Nach vorliegenden Belegen äußerte sich einer der zwei Polizisten gegenüber einem Flüchtling mit den Worten: "Wer provoziert, bekommt auf die Fresse. Das ist überall so!".

Weiter drohte der Beamte: "Wenn Du heute hier rauskommst, kommst Du in die Zelle rein. Ich wache über Dich! Und wünsche es Dir ja nicht, dass Du in die Zelle musst. Ansonsten musst Du mal deutsche Härte erleben!" Zudem fiel der Satz: "Wenn wir uns so verhalten würden in eurem Land, dann wären wir alle tot."